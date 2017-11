Illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt

Schwerpunktkontrollen im Bereich des illegalen Glücksspiels sind in Klagenfurt sehr erfolgreich gewesen. Insgesamt wurden 34 Geräte beschlagnahmt, Anzeigen und hohe Geldstrafen folgen. Es war heuer die bisher größte und erfolgreichste Aktion gegen das illegale Glücksspiel.

Landespolizeidirektion und Finanzpolizei sowie weitere Behörden waren gemeinsam unterwegs und wurden in drei illegalen Spielcasinos in Klagenfurt fündig.

Hohe Strafen bei Verstoß

Obwohl seit 2015 verboten, stehen, nicht einmal versteckt im Hinterzimmer, sondern meistens völlig offen die illegalen Glücksspielgeräte, sagt Iris Habich vom Strafamt Klagenfurt. Die Strafen können hoch sein und beginnen bei 1.000 Euro und enden bei 60.000 Euro pro beschlagnahmten Apparat. So weit sei es aber noch nie gekommen, denn wenn ein Glücksspiellokal zweimal mit illegalen Geräten ertappt wird, dann schließt die Behörde üblicherweise den Betrieb, so Habich.

34 illegale Geräte beschlagnahmt

Diesmal wurden mehrere tausend Euro Glücksspielerlös und 34 illegale Geräte beschlagnahmt. Sie wurden nicht mehr versiegelt, sondern gleich abtransportiert, sagte Habich. Denn nur allzu oft sind in der Vergangenheit einfach die Siegel abgebrochen worden und das illegale Spiel ging weiter. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, werden die entsprechenden Anzeigen erstattet, sagt Rigobert Rainer, der Leiter der Finanzpolizei für Kärnten und der Steiermark. Auch in nächster Zeit werden in ganz Kärnten die Kontrollen fortgesetzt.

