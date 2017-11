Terrier blieb in Kühlergrill stecken

Bei einer Treibjagd am Turnersee hat der eineinhalbjährige Mischling aus Parson und Jack Russel Terrier Reißaus genommen. Nach einer Kollision mit einem Auto blieb der Hund im Kühlergrill hängen. Wie durch ein Wunder wurde der kleine Ausreißer, namens „Tito“, nicht verletzt.

Herrl Michael Wulz nahm letzten Sonntag zusammen mit seinem Hund an einer Treibjagd am Turnersee in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See teil. „Tito“ vertraute der angehende Förster, der in Eferding (OÖ) arbeitet, einem Treiber an. Während der Jagd herrschte dann plötzlich Aufregung unter den Jagdkameraden, ein Hund soll angefahren worden sein.

Hund steckte im Kühlergrill

Sofort machten sich mehrere Jäger auf zum Unfallort. Auch Michael Wulz, der zunächst noch nicht wusste, dass es sich um seinen Hund handelte. „Wir sind zu dem Auto gerannt, um nachzusehen, ob man dem Hund noch helfen kann, erst da habe ich gesehen, dass es sich um meinen Tito handelte“, so Wulz. Der Terrier war wahrscheinlich der Spur eines Wildes nachgejagt und dabei vor das Fahrzeug gerannt.

Der Autofahrer nahm den Hund zwar wahr, dachte aber er sei weitergelaufen. Erst einige hunderte Meter später bemerkte er ein Winseln und hielt seinen Wagen an. Der Mann ging dem Winseln auf die Spur und konnte seinen Augen kaum trauen, ein Hund steckte in seinem Kühlergrill. Sofort rief er die Polizei und einen Jäger an, der auch an der Treibjagd teilnahm.

Michael Wulz

Zweiter Geburtstag für „Tito“

Als die Jäger bei dem Auto ankamen, steckte „Tito“ noch im Kühlergrill des Wagens fest. Doch als der Terrier sein Herrchen sah, hüpfte er putzmunter aus seiner verzwickten Lage in dessen Arme. „Als ich sah, dass es ihm gut geht, dachte ich mir nur, Gott sei dank er lebt!“, sagte Wulz erleichtert.

Wie durch ein Wunder wurde „Tito“ bei dem Zusammenprall mit dem Auto nicht verletzt. Zur Sicherheit fuhr Wulz aber zu einem Tierarzt. Dort wurde der eineinhalbjährige Terrier abgetastet und geröntgt. Auch der Tierarzt konnte keine inneren Verletzungen feststellen. Für „Tito“ und sein Herrl Michael Wulz wird dieser Tag nun wohl als zweiter Geburtstag des Terriers gefeiert werden.