Jeder zweite Euro wird im Export verdient

70.000 Arbeitsplätze sind in Kärnten vom Export abhängig, jeder zweite Euro wird direkt oder indirekt durch Exporte erwirtschaftet. Kärntner Unternehmer reisen zum Netzwerken diesmal nach Singapur und Sydney.

Zwischen sechs und acht Prozent beträgt das Exportwachstum im heurigen Jahr in Kärnten, dazu habe auch die Exportmillion von Land und Wirtschaftskammer beigetragen, sind Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl und Wirtschaftsreferent Christian Benger (ÖVP) überzeugt. Mit dem Geld organisiert die Kammer Wirtschaftsmissionen, bei denen es den heimischen Klein- und Mittelbetrieben ermöglicht werde, über die Grenzen zu blicken und sich internationale Netzwerke aufzubauen, sagte Mandl bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Wachstumsmärkte in Asien

Mandl sagte, es sei wesentlich zu wissen, wo die Wachstumsmärkte liegen, die liegen in Asien. Dort gebe es Wachstumsraten von bis zu acht Prozent und dort wachse die Bevölkerung und dort werde Digitalisierung gelebt. Am kommenden Samstag bricht eine 14-köpfige Delegation zur Wirtschaftsmission nach Singapur und Australien auf. Zehn Unternehmer sind mit dabei. Es gibt Treffen mit Vertretern von Ministerien und Behörden sowie Besuche von Forschungseinrichtungen.

Außerdem wurden eigene, auf die jeweiligen Unternehmen abgestimmte Programm zusammengestellt, sagte Meinrad Höfferer von der Außenwirtschaftsabteilung der Kammer. Es soll den Unternehmern ermöglichen, erste Kontakte mit möglichen Partnern zu knüpfen.

Nächste Reise nach Rumänien

Diese vom Land mitfinanzierte Exportoffensive mit den Wirtschaftsmissionen sei als Türöffner in neue Märkte für die Unternehmen zu verstehen, sagt Wirtschaftslandesrat Benger. Die Exportoffensive solle langfristig bis 2023 abgesichert werden. Man wolle 100.000 Euro pro Quartal bereitstellen. Das Ziel sei klar die Erschließung neuer Märkte sowie die Vertiefung bestehender Exportbeziehungen wie in den vergangenen Jahren in Weißrussland, im Iran und in China.

Im März 2018 geht es mit dem Schwerpunkt „Kommunalwirtschaft“ nach Rumänien. Dort werde es vier Tage lang ein intensives Kommunalwirtschafts-Symposium samt umfangreicher Netzwerkzeit für die Teilnehmer geben, so Höfferer.