NEOS bildet Plattform mit „Mein Südkärnten“

Bei der Landtagswahl am 4. März bekommen die etablierten Parteien in Kärnten neue Konkurrenz. NEOS tritt in einem Bündnis mit der neuen Wahlplattform „Mein Südkärnten“ an. Sprecher Gabriel Hribar bestätigte, man habe von NEOS ein Angebot erhalten.

Bei der Nationalratswahl am 15. Oktober erreichte NEOS in Kärnten 4,3 Prozent. Die knapp 15.000 Stimmen waren Grundlage für die Entscheidung, die der erweiterte Bundesvorstand am Montagabend traf. Die Partei will am 4. März versuchen, mit einem Bündnis den Einzug in den Kärntner Landtag zu schaffen, so NEOS-Landessprecher Hermann Bärntatz: „Jetzt gibt es NEOS, das bereit ist, in Kärnten anzutreten, es braucht eine neue Kraft. Wir sind eine Bürgerbewegung, das heißt, wir wollen breit auftreten. Mit Mein Südkärnten gibt es seit Langem Gespräche, dieselben Themen bewegen uns.“

Plattform auch für künftige Wahlen

Die Wahlplattform „Mein Südkärnten - Moja juzna Koroska“ wird um 14.00 Uhr in Klagenfurt vorgestellt. Sie besteht aus großteils zweisprachigen Lokalpolitikern der Region, angeführt von Gabriel Hribar. Er ist gleichzeitig Obmann der Einheitsliste/Enotna Lista und Vizebürgermeister von Bad Eisenkappel: „Wir formieren diese Plattform nicht nur, um bei der Landtagswahl anzutreten, sondern auch künftig für andere Wahlen. Es gibt ein grundsätzliches Angebot von NEOS, das aber noch stark diskutiert werden muss.“

Fokus auf ländlichen Raum

Etwa darüber, wie sich die gemeinsame Liste personell zusammensetzt, wer sie anführt und wie die Zusammenarbeit konkret aussehen kann. Details habe man bisher nicht festlegen können, weil NEOS erst am Montagabend ihr Antreten fixierte so Hribar. Bärntatz sagte dazu, Anfang Jänner werden die Kandidaten präsentiert und gewählt. Da werde man auch das Bündnis beschließen. Inhaltlich wollen „Mein Südkärnten“ und NEOS auf Landesebene auf das Thema ländlicher Raum setzen.