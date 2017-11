Wieder Waggons bei Spittal entgleist

Am Dienstag kurz nach 5.00 Uhr ist ein Güterzug bei der Einfahrt in den Bahnhof Spittal aus den Schienen gesprungen, die Tauernbahnstrecke zwischen Spittal und Rothenthurn gesperrt. Ein ähnlicher Vorfall passierte schon letztes Jahr.

Laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Posch seien zwei Waggons eines Güterzuges entgleist, die Achsen stehen neben den Geleisen. Es sei aber kein Waggon umgestürzt. Der fast 1,5 Tonnen schwere Güterzug kam von Italien und sei mit nur geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Vermutlich seien zwei der 16 Waggons beim Überqueren einer Weiche von den Gleisen gesprungen, so Posch. Die Erhebungen der Ursache seien im Laufen.

Strecke wieder befahrbar

Rund drei Stunden war die Strecke zwischen Rothenthurn und Spittal gesperrt. Die Bahn richtete für die Fahrgäste einen Schienenersatzverkehr ein. Die Strecke ist mit Einschränkungen wieder befahrbar. Die Unfallstelle könne nur in langsamer Fahrt passiert werden, die beiden Waggons werden in den nächsten Stunden geborgen, so Posch. Die Streckengleise in den Bahnhof hinein seien frei geblieben.

Bereits im Dezember 2016 entgleisten beim Bahnhof Spittal einige Waggons, die Unfallursachen hätten laut Posch aber nichts miteinander zu tun - mehr dazu in Tauernbahn bis Donnerstag gesperrt (kaernten.ORF.at; 27.12.2016).