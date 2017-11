Altbauern vor Feuer gerettet

Beim Brand eines Wirtschaftsgebäudes am Montag in Döllach ist ein Altbauern-Ehepaar von der Feuerwehr gerettet worden. Sie hatten ihre Wohnung in einem direkt angebauten Nebengebäude. Acht Kühe und sieben Kälber konnten ebenfalls gerettet werden.

Dramatische Szenen spielten sich bei dem Brand in Döllach im Mölltal ab, zwei Personen konnte vor den Flammen gerettet werden. Der Seniorbauer ist zudem gehbehindert. Aus dem Stall neben dem Zubau mit der Wohnung wurden Kühe und Kälber ins Freie getrieben, 90 Feuerwehrleute bekämpfen seit Mittag den Brand. Wegen der vielen Glutnester mussten Heuballen erst aus dem Stall gebracht werden.

Am späten Nachmittag waren noch drei Feuerwehren im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar.