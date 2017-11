Kleinsten Schmerzschrittmacher implantiert

Am Klinikum Klagenfurt ist am Montag erstmals in Österreich einem Schmerzpatienten der derzeit kleinste Schmerzschrittmacher implantiert worden. Das Gerät sendet elektrische Impulse aus und verhindert eine Weiterleitung des Schmerzreizes ins Hirn.

Schon bisher wurden Patienten mit chronischen Schmerzen durch elektrische Impulse therapiert, die Geräte befanden sich allerdings außerhalb des Körpers. Der neuartige Schmerzschrittmacher hat in etwa die Größe einer Medaille und wird in einer einfachen Operation unter der Haut des Patienten platziert.

Testphase zur Anpassung

Alexandra Resch, Neurochirurgin am Klinikum Klagenfurt, sagte, es brauche zwei Operationen. Beim erste Eingriff werde die Sonde implantiert, dies erfolge in lokaler Betäubung: „Der Patient gibt an, wo er sein Schmerzareal hat, die Sonde sollte dann dieses Areal abdecken. Danach geht der Patient mit einer externen Batterie nach Hause und testet das System.“

Stellt sich beim Patienten nach einer Testphase von ein bis drei Wochen eine deutliche Schmerzlinderung ein, wird fixe Impulsgeber implantiert. Während es Testens gebe es regelmäßige Kontrollen an der Schmerzambulanz und gibt Feedback. Sonde und Batterie werden bei einer zweiten Operation unter der Haut verbunden. Die Operationen erfolgen laut Resch im Bereich des Rückenmarks, ansonsten seien die Eingriffe harmlos.

Medikamente reduzieren oder absetzen

Die Funktionsweise ist einfach: Schwache elektrische Signale, die über eine Sonde zum Rückenmark und zu den Nervenbahnen geleitet werden, verhindern die Schmerzweiterleitung. Zusätzlich zeichnet der Stimulator die täglichen Aktivitäten und Körperpositionen auf, das hilft bei der Einstellung der Impulse. Die Lebensqualität werde deutlich verbessert, sagt Rudolf Likar, Leiter der Schmerzambulanz. „Der neue Schmerzschrittmacher hat den Vorteil, sehr klein zu sein, er ist schnell aufladbar und außerdem MR-tauglich.“

Die Kosten für das Gerät und die notwendigen Operation betragen rund 30.000 Euro. Weil aber teure Schmerzmedikamente abgesetzt werden können, rechnet sich der Eingriff aber schon nach wenigen Jahren. Außerdem greifen manche Medikamente die Nieren der Patienten an wenn sie überhaupt ausreichend wirken.