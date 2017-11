Doch noch Goldorden für Handke

Nur in Silber sollte der renommierte Kärntner Schriftsteller Peter Handke den Landesorden bekommen. Jetzt wurden die Vergaberichtlinien nach Kritik daran neu geregelt – und damit geht sich nun auch für Handke Gold aus.

Im Juli wurde bekannt, dass der gebürtige Kärntner Handke den Landesorden in Silber erhalten soll. Es folgte Entrüstung, warum es für einen der berühmtesten Kärntner Schriftsteller nur für Silber reicht – mehr dazu in Landesorden: Warum es für Handke nur Silber gibt. Grund sei die Vergaberichtlinie, hieß es damals. Denn gemäß der Richtlinie ist der Orden in Gold der Spitzenpolitik vorbehalten, wobei es allerdings schon Ausnahmen gab – etwa für Franz Klammer, Udo Jürgens und den Dalai Lama.

Nach anhaltender Kritik erklärte sich das Land bereit, die Vergaberichtlinie zu ändern - mehr dazu in Landesorden: Doch noch Gold für Handke?. Diese Änderung wurden mittlerweile formuliert und am Montag von der Landesregierung abgesegnet.

Goldorden nicht nur für Politik

„Bisher war der Landesorden in Gold vorwiegend Menschen mit politischem Hintergrund vorbehalten. Das soll sich nun ändern", sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) nach der Regierungssitzung. Nach der neuen Richtlinien hätten „alle Kärntnerinnen und Kärntner, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg für unser Land engagieren, nun das Recht auf diese sichtbare Auszeichnung des Landes“. Auch die Senkung des Mindestalters von bisher 50 Jahren wurde beschlossen, es gibt nun keine Altersbeschränkung mehr.

Goldorden erneut beantragt

Beantragt war der Landesorden vom zuständigen Kulturlandesrat Christian Benger (ÖVP) worden, auch dieser war damals über „nur Silber“ verwundert. „Peter Handke ist kontinuierlich auf höchstem literarischen Niveau tätig. Sein schriftstellerischer Rang und seine literarische Bedeutung erweisen sich nicht nur in Kärnten, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum als einzigartig und herausragend. Daher wollen wir ihn auszeichnen“, sagte Benger am Montag. Mit der neuen Vergabe sei es nun möglich, den Goldorden für Handke zu beantragen, „und das habe ich heute in der Regierung der Form halber auch noch einmal getan“.