EKO Cobra suchte nach gewalttätigem Ehemann

Nach einem Ehestreit am Freitagabend, bei dem ein 25-jähriger alkoholisierter Klagenfurter seine Frau mit einem Messer bedroht hat, ist auch das EKO Cobra eingeschaltet worden. Die Beamten suchten nach dem Mann, der nach dem Streit die Wohnung verlassen hatte.

Am Freitag gegen 22.45 Uhr kam es in der gemeinsamen Wohnung in Klagenfurt-Viktring zwischen dem alkoholisierten 25-Jährigen und dessen 22-jähriger Ehefrau zu einer lautstarken verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge dieser Auseinandersetzung kam es auch zu Tätlichkeiten, wodurch die Ehefrau jedoch nicht verletzt wurde. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nahm der Mann ein Messer in die Hand und drohte damit, seine Frau umzubringen.

Nach Rückkehr in Wohnung verhaftete

Danach verließ er in unbekannte Richtung die Wohnung. Nachbarn hatten die lautstarke Auseinandersetzung gehört und die Polizei verständigt. Die Frau verließ nach dem Eintreffen der Polizei ebenfalls die Wohnung. Eine örtliche Fahndung nach dem Mann verlief vorerst negativ. Da der Mann ein Messer mit sich führte wurde auch das EKO Cobra verständigt.

Die Suche an mehreren Örtlichkeiten verlief ebenfalls negativ. Der Mann kehrte jedoch zu seiner Wohnung zurück und konnte bei einer neuerlichen Kontrolle von den Cobra-Beamten vorläufig festgenommen werden. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Gegen ihn wurde auch ein Betretungsverbot ausgesprochen