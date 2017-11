Christbaum für Papst rollt durch Kärnten

Der Weihnachtsbaum für Papst Franziskus fährt in der Nacht zum Samstag durch Kärnten. Die 80 Jahre alte Tanne kommt aus Polen und wird in den nächsten Tagen im Vatikan ankommen. Der Transport sorgte für Aufsehen.

28 Meter lang ist der Sondertransporter mit dem Christbaum für den Papst. Laut Hannes Zausnig von der Asfinag muss für den Transport kein Tunnel auf der Tauernautobahn gesperrt werden. Der Lkw aus Polen wird allerdings von Begleitfahrzeugen eskortiert.

Ein Weihnachtsbaum für den Papst Der nichtalltägliche Transporter mit dem Christbaum auf dem Weg in den Vatikan

Damit es zu keinen Verkehrsbehinderungen kommt, werde der Transport in der Nacht durchgeführt, so Zausnig. An der italienisch-österreichischen Grenze in Tarvis wird die polnische Tanne von den italienischen Behörden übernommen.

Die Tanne aus den polnischen Masuren legt bis auf den Weg in den Vatikan etwa 2.500 Kilometer zurück. Station machte der ungewöhnlich lange Transporter, der überall für Aufsehen sorgte, am Walserberg in Salzburg, mehr dazu auch in salzburg.orf.at