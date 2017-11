EU-Bauer Manfred Tisal geht in Pension

Manfred Tisal tritt in der Villacher Faschingssaison 2018 nicht mehr als „EU-Bauer“ auf. Er beendete auf eigenen Wunsch seine Karriere als Akteur des Villacher Faschings. Er werde aber im Hintergrund weiter mitarbeiten.

Manfred Tisal stand seit 1990 auf der Bühne. Ab 1994 trat er zunächst als EG- später dann als EU-Bauer am Villacher Fasching auf. „Ich werde im Jahr 2018 mein 65-stes Lebensjahr und damit das Pensionsalter erreichen: die beste Zeit, zu gehen", wird Tisal in einer Aussendung der Villacher Faschingsgilde. Tisal werde aber hinter den Kulissen weiterhin im Team des Villacher Faschingsbleiben, heiß es in der Aussendung weiter.

„Bis jetzt kein politisches Angebot“

Auf die Frage des ORF, ob er, jetzt in die Politik gehen werde, sagte Tisal: „Die Politik würde ihn schon reizen“, bis jetzt gebe es aber noch keine Zusage einer Partei, auch nicht seitens der FPÖ.