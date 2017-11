Familienmesse: Supertalent und Kärntner Tracht

Von Freitag bis Sonntag öffnet die Familienmesse am Klagenfurter Messegelände wieder ihre Pforten. Mehr als 450 Aussteller aus 8 Nationen sind mit dabei. Aus den Erfahrungen der Vorjahre werden an den drei Messetagen bis zu 30.000 Besucher erwartet.

Es handelt sich dabei um keine Verkaufsmesse, sondern um eine Erlebnismesse, betonten die Veranstalter. Die Messe gibt auch heuer wieder verschiedensten Branchen und Besucherinteressen ein Dach. Schwerpunktthemen sind Familie, Gesundheit und Brauchtum.

Auf der Suche nach Kärntens Supertalent

Als Erlebnismesse setzen die Veranstalter auf zehn Bühnen, auf denen Fachvorträge von Ärzten bis hin zu Tanzdarbietungen mitverfolgt werden können, sagte Messe-Geschäftsführer Erich Hallegger. Zum zweiten Mal wird auch Kärntens Supertalent auf einer dieser Bühnen gesucht. Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren haben bei diesem Talentwettbewerb die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Klagenfurter Familienmesse 17. - 19. November Neben den Messe-Parkplätzen wird es einen kostenlosen Shuttle-Bus vom Auffangparkplatz bei der Autobahnabfahrt Minimundus zum Messegelände geben.

Erstmals ist die Katholische Kirche auf der Familienmesse vertreten. Man wolle einerseits den Glauben sichtbar machen, indem die vielfältigen Angebote der Kirche in Kärnten präsentiert werden, andererseits wolle man die Wirtschaftskraft der Diözese zeigen. „Die Wertschöpfung unserer Firmungen beträgt etwa zwei Millionen Euro. Die Leute gehen einkaufen, zum Frisör oder besorgen Geschenke für die Firmungen. Wir sind also ein Mitspieler und deswegen freue ich mich, dass wir uns hier messen können“, sagte Bischof Alois Schwarz:

Kärntner Tracht soll Kulturerbe werden

Messe-Präsidentin Maria-Luise Mathiaschitz sieht die Familienmesse auch als Bühne für hunderte Hobbykünstler, die ihre Werke ausstellen. „Sie sind für mich ein lebendiger Ausdruck der Kreativität Kärntens“, so Mathiaschitz. Der Schwerpunkt der Brauchtumsmesse liegt heuer auf der Kärntner Tracht, die Brauchtumslandesrat Christian Benger zum UNESCO-Kultuerbe erheben will. Dafür sammelt der Landesrat auf der Messe Unterschriften. „Je mehr Kärntnerinnen und Kärntner das unterstützen, desto klarer ist es auch der UNESCO wie wichtig diese Tracht für unsere Landeskultur ist“, so Benger.