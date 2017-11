Modine arbeitet letzte Aufträge ab

Diese und nächste Woche werden im Modine-Werk in Kötschach-Mauthen alle offenen Aufträge abgearbeitet. Das ist am Mittwoch bei einer Betriebsversammlung beschlossen worden. Laut Betriebsrat Michael Gassmayer will man damit die Arbeit ordnungsgemäß zu Ende bringen.

Neben der Belegschaft nahmen auch Vertreter der Produktionsgewerkschaft am Nachmittag an der Betriebsversammlung teil. Nächste Woche soll es eine weitere Betriebsversammlung mit Vertretern der italo-amerikanischen Konzernleitung geben.

Die 150 betroffenen Mitarbeiter wurden ja am Montag von der Hiobsbotschaft überrascht, dass das Werk geschlossen wird.

