Filmreife Verfolgungsjagd mit Polizei

Eine wilde Verfolgungsjagd hatte sich ein 35 Jahre alter Kärntner Dienstagnachmittag mit der Polizei in Spittal geliefert. Der amtsbekannte Mann, der über keinen Führerschein verfügt, durchbrach mehrere Straßensperren, konnte dann aber in einem Gebüsch gestellt werden.

Gegen 13:30 Uhr fuhr der 35 Jährige Kärntner, der in der Schweiz wohnt, mit seinem Auto im Stadtgebiet von Spittal/Drau. Soweit nicht strafbar, doch der amtsbekannte Mann verfügte über keinen gültigen Führerschein. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Straßensperre durchbrochen

Die Beamten der Polizei Spittal können den Lenker in der Nähe von Baldramsdorf anhalten. Der Aufforderung die nötigen Ausweise zu zeigen, kam der 35 Jährige nicht nach. Durch rasches Auslenken seines Wagens überraschte er die Beamten und setzte seine Fahrt in Richtung Baldramsdorf fort. Die Polizeibeamten schalteten schnell und informierten ihre Kollegen, die daraufhin eine Straßensperre in der Ortschaft Baldramsdorf errichteten.

Als der Flüchtige mit seinem Wagen vor der Straßenblockade auftauchte, versuchte ihn einer der Polizeibeamten mit einem deutlichen Handsignal zum Anhalten zu bewegen. Dieser verringerte zunächst das Tempo, als sich der Beamte dem Fahrzeug näherte, beschleunigte er jedoch wieder. Der 46 Jahre alte Polizeibeamte konnte sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten.

In einem Gebüsch versteckt

Auch eine zweite Straßenblockade der Polizei bei der Bahnunterführung in Lendorf hielt den Führerscheinlosen nicht auf, er wich mit seinem Auto über eine Böschung aus und fuhr über eine Wiese in Richtung Drauufer davon. Dort versperrte er sein Fahrzeug und wählte ein Gebüsch im Uferbereich als Versteck vor der Polizei. Die ließen sich aber nicht überlisten, bei der anschließenden Fahndung entdeckten sie den Mann im Gebüsch und nahmen ihn fest.

Beamte blieben unverletzt

Der Flüchtige behauptete bei seiner Festnahme verletzt zu sein und wurde deshalb in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Dort wurde eine leichte Prellung festgestellt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Die Polizeibeamten blieben bei der Verfolgungsjagd unverletzt.