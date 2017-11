Villach: Chancen der Digitalisierung nutzen

In Villach treffen sich am Mittwoch Spitzenmanager und Wissenschafter von Eliteuniversitäten aus aller Welt zum Innovationskongress. Etwa 1.000 Teilnehmer werden erwartet. Es geht darum, Chancen und Möglichkeiten der digitalen Zukunft für die Praxis zu übernehmen.

Im Villacher Kongresscenter ist eine Aufbruchsstimmung zu spüren. Es ist fast so, als würde man Innovation und die Lust auf eine moderne Zukunft riechen können. Im Fokus des Innovationskongresses steht eines der brennendsten Themen in Gesellschaft und Wirtschaft, nämlich die Digitalisierung.

Digitalisierung als Chance

Für den Organisator und wissenschaftlichen Leiter Peter Granig von der Fachhochschule Kärnten verfolgt der Innovationskongress, der heuer bereits zum achten Mal stattfindet, ein klares Ziel: „Wie man die digitale Transformation so gestalten kann, dass sie Nutzen für Personen, für Unternehmen als auch für die Gesellschaft generiert“, sagt Granig.

Stargast beim Kongress ist der Erfinder der Iphone-Sprachsteuerung „Siri“ und Miterfinder des HD-Fernsehens Curtis Carlson, er spricht vor den Teilnehmern darüber, dass Unternehmen die nicht innovativ sind auch nicht wettbewerbsfähig sind. „Vor hundert Jahren hat sich ein Unternehmen noch hundert Jahre gehalten, heute sind es nur mehr zwölf Jahre. Eine amerikanische Firma war einst eine der größten der Welt, aber sie war zehn Jahre später Geschichte, weil sie sich nicht schnell genug an die neuen Herausforderungen in der Welt angepasst hat“, so Carlson.

Das Internet der Dinge

Die erste Runde der weltweiten Digitalisierung haben die USA für sich entschieden, sagt Kurt Matzler von der Universität in Bozen. Doch die große Chance für Europa und Österreich sei künftig das Internet der Dinge, in dem vom Kühlschrank über das Auto bis hin zur Zahnbürste alles vernetzt wird. „Das eröffnet ganz neue Geschäftsmöglichkeiten, weil Amerika hat das Internet und wir haben die Dinge. Das ist unser großer Vorteil“, sagt Matzler. Dass liege daran, dass Europa viele produzierende Unternehmen habe. Diese Chance der Digitalisierung müssen die Europäer nutzen, so Matzler.

Villach als Innovationsstadt

Die Stadt Villach unterstützt den Kongress, mit 100.000 Euro. Eine lohnende Investition, um den Ruf als Innovationsstadt weiter zu festigen, sagt Bürgermeister Günther Albel von der SPÖ: „Denn nur die Städte, die auf das Thema Digitalisierung, Hightech und Internet setzen, genau diese Städte werden in Zukunft noch wachsen“, so der Villacher Bürgermeister.

Konjunkturbelebung am Bau durch Innovationen

Gemeinsam mit dem Innovationskongress findet auch heuer wieder das Bauforum statt. Dabei geht es um Zukunftsthemen in der Baubranche, aber auch um die damit verbundene Konjunkturbelebung.

