Lenker nach Pkw-Absturz gestorben

Ein 74 Jahre alter Pensionist aus Krems in Kärnten hat sich am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Sonnberg (Gemeinde Krems) mehrfach überschlagen. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Mann war gegen 15.45 Uhr von Sonnberg in Richtung Densdorf unterwegs. Auf einem geraden, ansteigenden Straßenabschnitt kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und stürzte rund hundert Meter über steil abfallendes Gelände ab. Laut Polizei überschlug sich das Auto im Bereich eines Waldes und einer Wiese mehrfach.

Vorbeikommender Fahrzeuglenker entdeckte Wrack

Das Fahrzeugwrack wurde von einem unbeteiligten Fahrzeuglenker von der Katschberg Bundesstraße aus im unwegsamen Gelände entdeckt. Er verständigte die Einsatzkräfte. Der 74-Jährige Lenker erlitt bei dem Unfall ein tödliches Schädel-Hirntrauma und starb noch an der Unfallstelle. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurden von 22 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Eisentratten, Leoben und Kremsbrücke durchgeführt.

