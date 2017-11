Kinder für das Lesen begeistern

Zum „Kärntner Lesetag“ haben am Dienstag 48 verschiede Veranstaltungen rund 1.000 kleine Leseratten und Geschichten-Fans in ganz Kärnten angelockt. Ziel ist es, die Leselust bei Kindergarten- und Pflichtschulkindern zu fördern. Am Abend wird der Kinderbuchpreis 2017 vergeben.

Die Veranstaltungen finden an rund 30 Bildungseinrichtungen wie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Fachhochschule Kärnten, Pädagogischen Hochschule Kärnten oder im Robert Musil Literaturmuseum statt. Man geht damit bewusst nicht in die Kindergärten und Schulen selbst, um durch den „Ausflug“ Neugierde und Motivation bei den Kleinen noch stärker zu wecken.

Kaiser: Abenteuer im Kopf entwickeln

Bildungsreferent LH Peter Kaiser (SPÖ) eröffnete den Lesetag bei einer Veranstaltung in der Stadtbücherei Spittal an der Drau. Er ist Schirmherr der gemeinsamen Aktion mit dem Landesjugendreferat. Den anwesenden Volksschulkindern verriet er ein Geheimnis: „Ich habe heute in der Früh schon zwei meiner Lieblingsdinge getan. Ich bin gelaufen und ich habe gelesen. Lesen ist für mich eine der schönsten Beschäftigungen.“ Lesen bedeute Spaß zu haben, die Phantasie zu entwickeln und Abenteuer im Kopf zu erleben.

Der amtsführende Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger warf ein, dass Lesen Nebenwirkungen habe: „Man wird noch gescheiter, hat bessere Noten in der Schule und auch die Eltern freuen sich“, meinte er augenzwinkernd.

Vorleserin Martina Kasmannhuber begeisterte die Kinder und Erwachsenen, unter ihnen auch Bibliotheksleiterin Astrid Arztmann, mit einer Geschichte aus dem Buch „Oma, Huhn und Kümmelfritz“ von Michael Roher. Sie sagte, dass es gerade für Eltern, die ihren Kindern das Lesen schmackhaft machen wollen, wichtig sei, sich Zeit zu nehmen und gemeinsam mit den Kindern zu lesen.

Kinderbuchpreis wird vergeben

Den Abschluss des Tages bildet um 17.00 Uhr die Verleihung des Kärntner Kinderbuchpreises durch Jugendreferentin Beate Prettner im Spiegelsaal der Landesregierung in Klagenfurt.

Prämiert wird das Buch „Flauschel - von grauen und bunten Tagen“. Es erzählt die Geschichte eines Scheidungskindes, das in dem Wesen „Flauschel“ Trost und einen Freund findet - mehr dazu in Ein preisgekrönter „Flauschel“.

