Poisson-Drama: Trauer unter Kärntner Abfahrern

Nach dem tragischen Tod des französischen Abfahrers David Poisson drückten am Dienstag auch die Kärntner Abfahrer ihr Mitgefühl aus. In den sozialen Medien zeigten sie sich „tief betroffen“.

Der Kärntner Olympiasieger Matthias Mayer wünschte der Familie von David Poisson viel Kraft. Der französische Abfahrer war am Montag nach einem Sturz beim Training in Kanada an seinen schweren Verletzungen gestorben, mehr dazu in sport.orf.at

Auch der Villacher Abfahrer Otmar Striedinger zeigte sich auf seiner Facebook-Seite „tief betroffen“ vom Tod seines französischen Kollegen David Poisson.

Auch der Österreichische Verband (ÖSV) verlieh seinem Mitgefühl Ausdruck. „Das österreichische Skiteam ist zutiefst erschüttert. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei der Familie und der französischen Equipe“, teilte der ÖSV auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.