Kombinierer Tomaz Druml beendet Karriere

Der Kärntner Tomaz Druml beendete am Dienstag seine Karriere als Nordischer Kombinierer. Der 29-jährige Gailtaler gab auf seiner Homepage bekannt, dass er wegen seiner Herzprobleme dem Spitzensport Lebewohl sagen müsse.

Tomaz Druml aus Feistritz im Gailtal gewann bislang zweimal die Gesamtwertung des Continental Cups und startete auch im Weltcup. Wegen seiner Herzprobleme konnte er bereits in der Weltcup-Saison 2015/2016 nicht starten. Im Mai 2017 gab Druml bekannt, künftig für den Nationenverband Sloweniens starten zu wollen, mehr dazu in Tomaz Druml startet künftig für Slowenien. Am Dienstag beendete er offiziell seine Karriere als Spitzensportler.

Gegen Herzoperation entschieden

Auf seiner Homepage schrieb der 29-Jährige, dass ihn seine „alten Herzprobleme“ wieder eingeholt hätten. „Die langwierigen Untersuchungen haben ergeben, dass mein Herz im jetzigen Zustand keine maximalen Belastungen mehr zulässt. Nur ein risikobehafteter operativer Eingriff könnte vielleicht wieder den Normalzustand wiederherstellen. Ich habe mich für meine Gesundheit und gegen den Eingriff entschieden und sage nun dem Spitzensport Lebewohl.“

ORF

Er werde jetzt ein neues Kapital in seinem Leben aufschlagen, so Druml auf seiner Homepage weiter. „Wenn ich zurückblicke, kann ich ohne Zweifel sagen, dass ich unglaubliches Glück hatte meinen bisherigen Lebensweg als Sportler bestreiten zu dürfen. Die Nordische Kombination hat es mir ermöglicht so viele wunderbare Momente zu erleben, Orte zu bereisen, die ich mir niemals erträumt hätte und unglaublich interessante Menschen kennenzulernen, die mich alle in irgendeiner Form geprägt haben.“

Er sei froh, so weit gekommen zu sein und auch froh, dabei keine gröberen Verletzungen erlitten zu haben. Jetzt freue er sich auf „neue Abenteuer“, so der 29-Jährige.