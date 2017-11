Messerstecher flüchtete mit Bus nach Wien

Die Polizei in Wien hat am Busbahnhof einen 21 Jahre alten Mann festnehmen können, der zuvor in Klagenfurt einen 22-Jährigen aus Afghanistan mit einem Messer schwer verletzt hat. Der mutmaßliche Täter wird nach Kärnten überstellt.

Zu der Messerstecherei war es am vergangenen Wochenende am Heiligengeistplatz in Klagenfurt gekommen. Mehrere Männer gerieten am Abend in Streit, dabei stach ein 21-jähriger Mann aus der russischen Föderation einem 22-Jährigen Mann aus Afghanistan mit einem Klappmesser in die Hand und in die Brust, mehr dazu auch in Täter nach Messerstecherei auf der Flucht. Zunächst war ein 15-Jähriger als Täter unter Verdacht, die Ermittlungen der Polizei ergaben aber, dass der 21-Jährige Russe zugestochen haben soll.

Vom Bus direkt in den Arrest

Der 21-Jährige flüchtete nach der Attacke. Seine Identität war aber bekannt. Wie sich herausstellte, setzte sich der Mann am Montag in den Bus nach Wien. Dort wurde er, als er am Busbahnhof aussteigen wollte, von Polizeibeamten erkannt und festgenommen. Bei der Festnahme war der mutmaßliche Täter laut Polizei äußerst aggressiv und konnte nur mit Körperkraft und durch Androhung der Waffe festgenommen werden.

Bei dem 21-Jährigen konnten zwei Klappmeser gefunden werden. Bei einem der beiden Messer dürfte es sich um die Tatwaffe handeln. Der 21-Jährige wird in den nächsten Tagen in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt. Das 22-Jährige Opfer aus Afghanistan wurde bei der Messerattacke schwer verletzt und wird nach wie vor im Klinikum Klagenfurt behandelt.