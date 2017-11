Kärntner baut Einkaufszentrum in Triest

Der Klagenfurter Immobilieninvestor Walter Moser hat von den italienischen Behörden grünes Licht für den Bau eines Einkaufszentrums in der Hafenstadt Triest bekommen. Baubeginn werde „aber nicht vor 2020“ sein, so Moser.

Triest brauche ein Einkaufszentrum in der Stadt - ähnlich wie Klagenfurt die Cityarkaden in der Innenstadt. Das sagte Walter Moser am Dienstag im ORF-Radio. Der Klagenfurter Immobilieninvestor kaufte das ehemalige Messegelände in Triest, mehr dazu auch in Klagenfurter investiert 60 Millionen in Triest. Jetzt habe auch die Stadtgemeinde dem Bauprojekt zugestimmt, so Moser. Die politischen Voraussetzungen seien gegeben. Auch die Wirtschaftskammer unterstütze das Projekt.

Kaufkraft soll in Triest bleiben

Warum er als Kärntner in Italien investiere? Darauf sagte der Klagenfurter, dass er immer auf der Suche nach sinnvollen Projekten sei. Und Triest würde eben ein Einkaufszentrum in der Stadt mit modernen Geschäften dringend brauchen. Die Kosten für das Einkaufszentrum schätzt Moser auf 70 bis 80 Millionen Euro.

ORF/Iris Hofmeister

Einen offiziellen Startschuß gebe es nicht, es gebe einen gleitenden Prozess, es werde aber nicht vor dem Jahr 2020 sein. Es gebe politische und bürokratische Vorgänge, die nicht immer einzuschätzen seien, so Moser. Er gehe aber davon aus, dass die Umsetzung schnell erfolgt. „Alle hätten ein Interesse, dass es rasch gehe, die Bevölkerung, die Händler, die Politik, alle wollen, dass rasch etwas Neues komme, damit die Kaufkraft in der Stadt bleibt.“