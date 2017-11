Weihnachtsmärkte vom See bis auf die Berge

Am nächsten Wochenende öffnen in Kärnten die ersten Adventmärkte. Das Angebot ist groß und reicht vom „Adventzirkus“ in Klagenfurt, über die winterlichen Schifffahrt am Wörthersee bis zum Bergadvent.

In der Klagenfurter Innenstadt haben die Betreiber der Glühweinstände bereits am 9. November zum traditionellen „Glühwein-Opening“ geladen. Ab Samstag, dem 18. November, kommt dann auch das Markttreiben in der Landeshauptstadt so richtig in Schwung - und zwar gleich an vier Orten mit vier Schwerpunkten.

ORF

„Die neue Weihnacht“ lautet das Motto rund um den Lindwurm am Neuen Platz: Am größten Markt der Stadt gibt es vor allem viel Musik, die Veranstalter versprechen Gospel, Schlager und Pop. Besinnlich wird es ein paar Gassen weiter am Domplatz, wo „Die alte Weihnacht“ zelebriert wird. Beim „Stillen Advent“ im Landhaushof stimmen Kärntner Chöre auf die Weihnachtszeit ein, und beim „Adventzirkus“ in der Ostbucht des Wörthersees versprechen die Organisatoren Elfen und Artisten.

ORF/Hofmeister

Besonderes Augenmerk auf Terrorschutz

Was Sicherheitsvorkehrungen angeht, so sei man in ständigem Kontakt mit der Polizei, erklärte der Klagenfurter Marktreferent Jürgen Pfeiler (SPÖ): „Aktuell gibt es keine Gefährdungslage, vorerst sind also keine speziellen Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen.“ In den Tagen vor Eröffnung der Märkte werde man gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando und dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung die Lage noch einmal einschätzen.

60 Veranstaltungen in Villach

Bereits einen Tag vor den Märkten in Klagenfurt, nämlich am Freitag, dem 17. November, öffnet der Adventmarkt in Villach seine Pforten. 60 Hütten sind am Hauptplatz und rund um die Stadtpfarrkirche zu finden. Auch einen Eislaufplatz vor dem Rathaus wird es in diesem Jahr wieder geben. Für Unterhaltung sorgen 60 Veranstaltungen auf zwei Bühnen. Abseits des Trubels in Weihnachtsstimmung kommen soll man bei einem Besuch von „Weihnachten im Park“ beim Parkhotel. Donnerstags bis sonntags kann man hier etwa Kunsthandwerkern über die Schulter schauen.

Per Schiff zu den Weihnachtsmärkten

Weihnachtlich wird es auch rund um den Wörthersee, etwa in Maria Wörth („Romantischer Kirchenadvent“), beim Aussichtsturm am Pyramidenkogel („Advent über den Wolken“), in Pörtschach („Stiller Advent“ und „Kristall-Advent“) sowie mit dem Veldener Advent. Besucher können sogar per Schiff anreisen: An den Wochenenden ab 25. November sind zwei Schiffe der Wörthersee-Schifffahrt unterwegs, die all diese Märkte miteinander verbinden.

WS-Schifffahrt

Mit der Seilbahn zum Adventmarkt

Auf den Kärntner Bergen liefern sich gleich zwei Veranstaltungsorte ein Rennen um den Titel „höchstgelegener Adventmarkt des Landes“. Zum Markt auf der Petzen im Bezirk Völkermarkt reisen die Besucher sogar mit der Seilbahn an: Am 2., 9. und 16. Dezember warten jeweils am Nachmittag einige Programmpunkte.

Und am Katschberg, ebenso wie auf der Petzen auf rund 1.700 Metern Seehöhe gelegen, wurde ein adventlicher Wanderweg ins Lebens gerufen: Auf bis zu 6,8 Kilometern kommt man vorbei an Alphorn- und Weisenbläsern, an Teestationen und Hütten mit Musik- oder Kinderprogramm. Der Wanderweg ist ab 29. November mittwochs, freitags, samstags und sonntags geöffnet.