Frau verprügelt - Cobra musste einschreiten

Mit mehreren Fußtritten hat ein 40-jähriger Kärntner Sonntagnacht seine 49-jährige Lebensgefährtin in Völkermarkt verletzt. Weil gegen den Mann ein Waffenverbot besteht, wurde er von Cobrabeamten festgenommen.

Zwischen dem Paar kam es nächstens zu einem Streit, dann rastete der alkoholisierte Mann aus und ging auf seine Lebensgefährtin los. Er zerrte die 49-Jährige mit Gewalt aus dem gemeinsamen Wohnhaus, dann trat er mehrmals auf die am Boden liegende Frau ein. Die Frau wollte zurück ins Haus flüchten, da die Haustüre versperrt war, schleppte sich die Verletzte zu einer Nachbarin, die die Polizei verständigte.

Betretungsverbot ausgesprochen

Die 49-Jährige wurde anschließend im Klinikum Klagenfurt stationär aufgenommen. Da gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurde er von Beamten des Einsatzkommandos Cobra vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen wird er auf freiem Fuße angezeigt. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Die Gewalt gegen Frauen steigt weiter an, das zeigt auch der aktuelle Kärntner Frauenbericht. Mehr als 5.500 Anzeigen gab es in Kärnten im Jahr 2016, 462 Betretungsverbote wurden ausgesprochen. Steigend ist auch die Zahl der Anzeigen wegen sexueller Übergriffe - mehr dazu in Frauenbericht: Hunderte Anzeigen wegen sexueller Übergriffe (kaerntten.ORF.at, 6.11.2017).