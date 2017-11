Wieder Verletzte bei Perchtenlauf

Bei einem Perchtenumzug in Lassendorf (Gemeinde Magdalensberg) sind drei Besucher verletzt worden, darunter ein sieben Jahre altes Mädchen. Erst am Samstag war ein Perchtenlauf in Völkermarkt außer Kontrolle geraten.

Bei dem Perchtenumzug am Sonntagabend in Lassendorf nahmen rund 300 Perchten teil. Kurz nach Beginn der Veranstaltung kam es bereits zu einem ersten Zwischenfall. Einer der Perchten schlug dabei mit seiner Rute gegen die Beine eines 23 Jahre alten Besuchers aus Bad Bleiberg. Der Mann musste später im LKH Villach wegen Prellungen im Knie behandelt werden.

Mädchen niedergestoßen

Ein anderer Krampus stieß im abgesperrten Bereich zwei Mädchen im Alter von sieben und 17 Jahren nieder. Die 17-Jährige dürfte dabei das jüngere Mädchen am Arm gehalten haben. Beide wurde durch den Sturz leicht verletzt und von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Erst im Vorjahr war es ebenfalls beim Umzug in Lassendorf zu Zwischenfällen gekommen, mehr dazu auch in Zwei Verletzte bei Krampusumzug. Die Polizei konnte bisher keinen der beiden Perchtenteilnehmer ausforschen.

Insgesamt neun Besucher verletzt

Auch in Völkermarkt war am Samstag ein Perchtenumzug außer Kontrolle geraten, fünf Besucher mussten wegen Blutergüssen und Striemen verarztet werden, eine junge Frau verletzte sich bei einem Sturz - mehr dazu auch in Perchtenlauf außer Kontrolle: Sechs Verletzte.