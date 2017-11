Teamturnen: Staatsmeistertitel geht an Kärnten

Heimsieg für den Klagenfurter Turnverein (KTV) bei den Staatsmeisterschaften im Teamturnen: In der Eliteklasse konnten sich das Team in Klagenfurt gegen Dornbirn und Lustenau durchsetzen.

Zum 17. Mal fand die Staatsmeisterschaft im Teamturnen statt, heuer in der Sporthalle Viktring in Klagenfurt. Knapp 300 Athletinnen und Athleten nahmen an der Mannschaftsmeisterschaft teil. In der Eliteklasse konnte letztendlich das Team des Klagenfurter Turnvereins die Goldmedaille erturnen. Die Turnerinnen und Turner treten in fünf Klassen an - von Nachwuchsteams bis hin zu den Elitesportlern.

Bronze in der Jugendklasse

Schon vorab war klar, dass in der Eliteklasse vor allem die Teams aus Dornbirn, Lustenau und Klagenfurt um den Meistertitel kämpfen werden - der Heimsieg freute das Team deswegen besonders. Der Klagenfurter Turnverein trat auch mit zwei Nachwuchsteams an, in der Jugendklasse 2 gab es für die Klagenfurter mit Bronze einen weiteren Erfolg zu verbuchen.

Hunderte von Zuschauern feuerten die Athleten an. Das Teamturnen sei auch bei Zuschauern beliebt, sagte Bundesfachwart Florian Wadl, vor allem die musikalisch umrahmte Teamchoreografie sei beliebt. Die Sportart entwickelte sich übrigens in den 1990-er Jahren in Skandinavien.

