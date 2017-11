Ein preisgekrönter „Flauschel“

Der Kinderbuchpreis des Landes wird am Dienstag an das Buch „Flauschel - von grauen und bunten Tagen“ vergeben. Es erzählt die Geschichte eines Scheidungskindes, das in dem Wesen „Flauschel“ Trost und einen Freund findet.

Der kleine Jonathan ist traurig und verunsichert. Seine Eltern lassen sich scheiden und er fühlt sich ganz allein. Dann findet er plötzlich „Flauschel“ - ein rundliches, pelziges Wesen mit Knopfaugen. Darum geht es in „Flauschel - Von grauen und bunten Tagen“, das Kinderbuch wird am Dienstag offiziell prämiert.

Erfunden hat das Fantasiewesen der 26-jährige Grafikdesigner Bernhard Karisch für seine Masterarbeit. Zahlreiche Entwürfe wurden verworfen, bis die Wahl schließlich auf „Flauschel“ fiel. Eine Maus und ein Hase wurden unster anderem aussortiert, „Flauschel“ hingegen lasse der Phantasie der Kinder viel Spielraum, sagt Karisch. Unzählige Stunden brauchte es dann noch, bis Flauschel analog und digital zum Leben erwachte. „Es waren sicher Monate“, sagt Karisch.

Flauschel hat außerdem eine besondere Fähigkeit: Wenn er sich gut fühlt, ist sein Fell braun, wenn er traurig ist, färbt sich sein Fell grau.

Ein Freund auf Schritt und Tritt

Die Skizzen für „Flauschel“ überreichte der Grafikdesigner seiner Cousine Kerstin Schager. Bei ihr sprang der Funke sofort über. „Vier Stunden später war der Text dazu fertig“, sagt sie. Schager ist elementare Musikpädagogin, Scheidungskinder begleiten sie in ihrem Beruf. Flauschel wird für den kleinen Jonathan zum besten Freund, „er begleitet Jonathan auf Schritt und Tritt.“

Ein Flauschel zum Angreifen

„Flauschel“ wurde schließlich zum Familienprojekt, auch Mutter bzw. Tante Felizitas Karisch, Psychologin aus Krumpendorf, verliebte sich in das Wesen und nähte daraus ein Stofftier: „Es war mit einfach ein Bedürfnis, diesem Wesen aus dem Buch eine angreifbare Gestalt zu geben.“ Besonders die Stoffauswahl wurde sorgfältig getroffen, schließlich sollte ein „Flauschel“ besonders flauschig sein. Die „Eltern“ von Flauschel sind jedenfalls begeistert davon, dass man ihre Schöpfung jetzt auch angreifen kann.

“Flauschel“ lernt nun singen

Nun wird Flauschel für ein Musiktheater-Stück auf die Bühne gebracht. Da Autorin Kerstin Schager auch Musikpädagogin und leidenschaftliche Geigerin ist, war es naheliegend, dass sie nun zur Komponistin wurde. „Das erste Lied war wie die Geschichte selbst ganz schnell in meinem Kopf“, erzählt sie.