16-Jährige von zwei Frauen verprügelt

Zwei Frauen haben Samstagnacht in Feldkirchen ein 16-jähriges Mädchen verprügelt. Mehrmals traten sie auf das wehrlos am Boden liegende Opfer ein. Die Suche nach den Täterinnen läuft.

Zu der Attacke kam es kurz vor Mitternacht im Stadtgebiet von Feldkirchen. Die zwei Frauen gingen aus noch unbekannter Ursache auf das Mädchen los, brachten sie durch einen Stoß gegen den Oberkörper zu Fall und traten anschließend mit den Füßen mehrmals gegen den Kopf, den Oberkörper und gegen die Beine des wehrlos am Boden liegenden Opfers. Das Mädchen wurde dadurch unbestimmten Grades verletzt.

Auch Freund des Mädchens verletzt

Zugleich versetzte der 21-jährige Begleiter der beiden unbekannten Frauen dem zu Hilfe eilenden 18-jährigen Freund des Opfers einen Stoß, sodass dieser zu Boden fiel und sich ebenfalls verletzte. Die beiden Verletzten wurden von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen.

Im September sorgte in Kärnten ein ähnlicher Vorfall für Bestürzung. Ein 41-jähriger Mann wurde in einer Diskothek zusammengeschlagen und erlitt ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Der Mann erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen - mehr dazu in 41-jähriges Prügelopfer gestorben.