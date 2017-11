Auf Flucht vor Sanitätern vom Dach gestürzt

Ein schwer alkoholisierter, 16-jähriger Bursche ist Samstagnacht in Velden schwer verletzt worden. Er flüchtete vor den Rettungssanitätern auf ein Dach, verlor das Gleichgewicht und stürzte über vier Meter ab.

Der Jugendliche war am Abend zu Gast bei einer Veranstaltung in Velden. Kurz nach 1.00 Uhr war er so stark alkoholisiert, dass er von Rettungskräften versorgt werden sollte. Der 16-Jährige wollte sich aber offensichtlich nicht helfen lassen, er flüchtete vor den Sanitätern. Er kletterte auf das Dach einer Terrasse, verlor das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von rund 4,5 Metern zu Boden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen, der junge Mann musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.