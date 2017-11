Perchten verletzten zwei Zuschauer

Ein Perchtenlauf in Völkermarkt ist Samstagnacht aus dem Ruder gelaufen. Einige der Maskierten gingen auf die Zuschauer los, zwei Menschen wurden verletzt. Eine Stunde brauchte die Polizei, um die wild gewordenen Perchten unter Kontrolle zu bringen.

An dem Perchtenumzug nahmen Gruppen aus ganz Kärnten teil, der Tumult soll nach ersten Informationen der Polizei von einer Perchtengruppe aus dem Bezirk St. Veit ausgegangen sein, weitere Maskierte anderer Gruppen schlossen sich rasch an. Ein Bursche wurde durch einen Rutenschlag im Gesicht verletzt, ein Mädchen lief in Panik davon, stürzte dabei und brach sich einen Finger.

Der Veranstalter alarmierte die Polizei, zehn Polizisten waren sofort vor Ort. Noch während die Beamten versuchten, die wild gewordenen Perchten zu beruhigen, attackierten diese weitere Passanten. Erst nach einer Stunde war die Situation unter Kontrolle.

Kontrollen wurden stärker

Dass Perchten und Krampusse so aggressiv agieren, komme mittlerweile selten vor, heißt es von der Polizei Völkermarkt. Auch weil die Perchtengruppen verpflichtet sind, dem Veranstalter alle ihre Mitglieder namentlich zu nennen. Allerdings kam es in Kärnten auch im letzten Jahr zu einem ähnlichen Vorfall. Bei einem Umzug in Lassendorf wurden zwei Personen verletzt - mehr dazu in Zwei Verletzte bei Krampusumzug.

Perchten sollen Winterkälte vertreiben

Während der Krampus Begleiter des Nikolo ist, sollen Perchten nach alter Tradition die Winterkälte vertreiben. Das Brauchtum geht auf den glauben zurück, dass die Verursacher dieser Kälte die sogenannten Winterdämonen wären. Es galt die Überzeugung, dass man die winterlichen Unholde vertreiben könne, indem man sie entsprechend der grimmigen Vorstellung nachbildet und durch Umzüge verscheucht.

ORF

Links: