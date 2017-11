Faschings-Prinzenpaar übernahm das Zepter

Seit 11.11. um 11.11 Uhr regiert in Kärnten wieder der Fasching. In Villach wurde am Vormittag das neue Prinzenpaar vorgestellt: Thomas Brandstätter und Eva-Maria Meidl haben das Narrenzepter übernommen.

Die Vorstellung der Faschings-Prinzenpaare läutet in Villach traditionell die Narrenzeit ein. Zum 62. Mal wurde am Samstag das Prinzenpaar der Saison vorgestellt. Thomas Brandstätter und Eva-Maria Meidl reagieren nun die Villacher Narren in der Faschingszeit unter ihren offiziellen Titeln „Fidelius LXIII“ und „Ihre Lieblichkeit Prinzessin Eva-Maria I“. Pünktlich um 11.11 Uhr übernahmen sie das Narrenzepter, Bürgermeister Günther Albel überreichte den neuen Faschingsregenten symbolisch den Stadtschlüssel.

Der 47-jährige Faschingsprinz Thomas Brandstätter ist Villacher Firmeninhaber und bereits Teil des Villacher Faschingsadels, da seine Tochter 2015 die Faschingsprinzessin war. „Ich war also schon König, jetzt bin ich nur noch Prinz“, sagte der Neo-Faschingsregent. Die 23-jährige Studentin der Rechtswissenschaft Eva-Maria Meidl ist mit „ihrem“ Prinzen sehr zufrieden: „Wir verstehen uns gut. Das ist sehr wichtig, schließlich verbringen wir die nächste Zeit viel Zeit zusammen.“

Das Kinder-Prinzenpaar trägt heuer den vollmundigen Namen „Prinz Gaudelius“ (Constantin Haberl) und „Prinzessin Valentina“ (Valentina Prosen). Die beiden Neunjährigen besuchen in Villach die Volksschule Völkendorf. „Konstantin spielt Harmonika und verkauft Farben“, weiß Valentina über „ihren“ Prinzen. „Valentina tanzt und spielt beim VSV Eishockey, als einziges Mädchen“, sagt Konstantin stolz über „seine“ Prinzessin.

Der berühmteste Fasching Österreichs

Der erste bekannte „Villacher Fasching“ fand bereits 1867 statt, 1955 wurde aus der „Bauerngman Villach“ der offizielle „Villacher Fasching“. Die Gilde wurde nicht zuletzt durch die Fernsehübertragungen seiner Faschingssitzungen bundesweit bekannt. Zum Villacher Faschingsumzug treffen sich jährlich rund 150 Gruppen mit tausenden Teilnehmern aus mehreren Nationen.

Der Verein „Villacher Faschingsgilde“ besteht aus rund 200 Mitgliedern, bereits im Frühjahr beginnen die Vorbereitungen für die Narrensaison. Rund vier Stunden dauern die Faschingssitzungen, seit 1963 strahlt der ORF immer am Faschingsdienstag eine zweistündiger Zusammenschnitt aus. 2001 siedelte die Organisation in das neue „Gildenhaus“, über 600 Quadratmeter stehen den Narren dort zur Verfügung.

