Disput um Landeskulturpreis für Literatur

Um den Landeskulturpreis in der Sparte Literatur ist am Dienstag ein Disput entstanden. Der zuständige Referent, LR Christian Benger (ÖVP) hat für den Preis Peter Turrini vorgesehen. Der Literaturbeirat des Landes protestierte.

Auf Antrag von Kulturlandesrat Benger wurden am Dienstag in der Landesregierung die diesjährigen Kulturpreisträger einstimmig beschlossen. Insgesamt werden Preise mit einer Gesamtdotation von 66.300 Euro vergeben. Der Kulturpreis in der Sparte Literatur, der allein mit 14.500 Euro dotiert ist, geht an den Kärntner Schriftsteller Peter Turrini. Die offizielle Vergabe erfolgt am 13. Dezember.

ORF

Winkler nicht berücksichtigt: Proteste

Der Beschluss erfolgte in der Landesregierung zwar einstimmig, stieß aber dennoch auf Kritik. Der Literaturbeirat des Landes protestierte gegen den Beschluss, den Kulturpreis an Turrini zu verleihen. Der Beirat hatte vorgeschlagen, nicht nur - wie von Kulturreferent Christian Benger (ÖVP) gewünscht - Turrini sondern auch seinen Schriftstellerkollegen Josef Winkler auszuzeichnen. Benger: „Der Kulturbeirat hatte die Idee, zwei Personen zu nominieren. Ich wollte die Wertigkeit nicht halbieren. Ich habe als Kulturreferent klar gesagt, ungeteilte Aufmerksamkeit für eine Person.“

In einem Schreiben an alle Regierungsmitglieder forderte der Beirat, den Beschluss zurück zu nehmen und nicht nur Turrini, sondern auch den ursprünglich vom Kulturgremium vorgeschlagenen Literaten Josef Winkler auszuzeichnen. Kulturreferent Benger sei aber dagegen gewesen. Es sei das erste Mal in der Kärntner Geschichte, dass der Kulturreferent einem Vorschlag des Kulturgremiums nicht folgen würde, kritisierten die Mitglieder des Literaturbeirates.

Eine Reaktion gab es auch von der FPÖ. LR Gernot Darmann sagte, die Freiheitlichen würden sich gegen eine Ehrung Winklers verwehren. „Wie immer Kulturreferent Benger nun vorgeht, seitens der FPÖ würde es in jedem Fall eine Ablehnung Winklers geben. Der bekannte Kärnten-Beschimpfer Josef Winkler mag vieles verdient haben, aber sicherlich nicht den Kärntner Landeskulturpreis“, sagte Darmann. Die FPÖ hatte schon gegen den Ankauf des Vorlasses von Winkler im Vorjahr protestiert - mehr dazu in Land kauft Werke von Josef Winkler (kaernten.ORF.at; 13.12.2016).

Turrini-Stücke weltweit aufgeführt

Der Kulturpreisträger Peter Turrini wurde 1944 in St. Margarethen im Lavanttal geboren, er wuchs in Maria Saal auf und war von 1963 bis 1971 in verschiedenen Berufen tätig. Seit 1971 ist er als freier Schriftsteller tätig und lebt in Kleinriedenthal bei Retz in Niederösterreich. Turrinis Werke wurden in über dreißig Sprachen übersetzt, seine Stücke werden weltweit gespielt.