Fahndung: Mädchen von Unbekannten angesprochen

Ein sechs Jahre altes Mädchen soll am Sonntag im Kärntner Bezirk Völkermarkt von Unbekannten angesprochen worden sein. Das Mädchen stieg nicht ins Auto der Unbekannten. Der Vater erstattete Anzeige, es läuft eine österreichweite Fahndung.

Das sechs Jahre altes Mädchen soll am Sonntag in einem Garten in St. Kanzian von zwei Unbekannten angesprochen worden sein. In dem Kastenwagen soll ein Lenker mit Glatze mit Irokesenschnitt und einem Piercing, sowie eine Frau mit kurzem blauen Haar, die ebenfalls ein Piercing hat, gesessen sein. Die Frau soll die Sechsjährige aufgefordert haben, in ihren Kastenwagen einzusteigen und mitzufahren.

Mädchen: Habe selbst genug Zuckerln

Die Frau versprach, das Mädchen würde Zuckerln bekommen, wenn es mitfahre. Die Sechsjährige soll daraufhin gesagt haben, sie habe selbst jede Menge Zuckerln, und sei ins Haus gegangen, um ihrem Vater davon zu erzählen. Der Polizei gegenüber beschrieb das Kind die Frau relativ genau. Die Beamten fertigten von dem Vorfall ein Protokoll an, das dem Landeskriminalamt übermittelt wurde. Dieses leitete ein Mitfahndungsersuchen an alle Dienststellen in Österreich weiter.