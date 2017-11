Unfälle und Stromausfälle durch Schnee

Der vorhergesagte Wintereinbruch brachte Schnee bis in die Täler. Große Teil des Möll-, Gail- und Drautals waren in eine zentimeterdicke Schneedecke gehüllt. Es gab Probleme mit hängengebliebene Lkws und auch Stromunfälle durch umgestürzte Bäume.

Ein halber Meter Neuschnee wurde am Oisternig in den karnischen Alpen gemessen, 40 Zentimeter auf dem Dobratsch und 45 Zentimeter auf dem Goldeck. Doch auch in den Niederungen wächst die Schneehöhe weiter und liegt derzeit zwischen fünf und 20 Zentimetern. Der erste Schnee der Saison sorgte landesweit für Probleme.

ORF

Lkws mussten sperre abwarten

Bis zu 100 Lkws mussten Montagvormittag im Drautal auf der B100 eine Sperre abwarten, denn mehrere Lkws waren an zwei Steigungen hängengeblieben bzw. einer rutschte über eine Böschung. Pkws wurden einspurig vorbeigelassen, doch Lkws mussten warten. Auch der Kärntner Stromversorger KELAG hat mit Problemen zu kämpfen. Etwa 100 Haushalte in Greifenburg, Stockenboi, Ossiacher See und den Wimitzer Bergen waren zu Mittag noch ohne Strom. Durch die Schneelast umgestürzte Bäume kappten Stromleitungen, so Pressesprecher Josef Stocker.

ORF

Einen Unfall mit leichtem Sachschaden meldete die Polizei in Villach. Ein Autofahrer war auf dem Weg von Bad Bleiberg nach Villach bei Heiligengeist von der rutschigen Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben hängen geblieben. Die Feuerwehr musste das Auto wieder auf die Straße ziehen. Verletzt wurde niemand.

Sonja Petrig

Schneefallgrenze steigt höher

Die Landes Alarm- und Warnzentrale, die alle Feuerwehreinsätze im Land koordiniert, registrierte bis zu Mittag sonst keine schneebedingten Einsätze. Es wird am Montag noch weiter schneien, die Schneefallgrenze steigt am Dienstag langsam auf 1.000 Meter. Paul Rainer von der ZAMG-Wetterdienststelle am Klagenfurter Flughafen sagte, in den östlichen Karnischen Alpen und Karawanken könnten noch einmal 30 Zentimeter dazukommen. Dann würde in diesem Bereich ein guter Meter Schnee liegen, so Rainer.

ORF

Eine Wetterberuhigung ist erst am Donnerstag zu erwarten. Am Sonntag soll aber bereits die nächste Kaltfront Kärnten erreichen und für eine massive Abkühlung sorgen. Der Schnee dürfte in höheren Lagen liegen bleiben.

Link: