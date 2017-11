Familienskigebiet Vorhegg gerettet

Das Familienskigebiet Vorhegg in Kötschach-Mauthen scheint vorerst gerettet zu sein. Durch eine Bausteinaktion wurden 260.000 Euro gesammelt. Damit ist der Betrieb für weitere fünf Jahre gesichert.

Ein Sessellift, ein Schlepplift und zwei Kinderlifte, das sind die Aufstiegshilfen im Schigebiet Vorhegg in Kötschach Mauthen. Noch vor wenigen Monaten stand das kleine Familienskigebiet vor dem Aus. Die Erhaltungskosten wurden zu teuer, die Förderungen wurden gekürzt. In den letzten drei Saisonen wurden Schulden in Höhe von 100.000 Euro angehäuft. An der Bausteinaktion „Unser Familienskigebiet braucht unsere Hilfe“ beteiligte sich die Ortsbevölkerung mit kleinen und größeren Summen. Mit insgesamt 260.124 Euro wurden aber alle Erwartungen übertroffen, heißt es von den Organisatoren.

Bergbahnen Kötschach Mauthen

Runder Tisch mit allen Interessierten

Die Schulden werden nun getilgt, mit dem Polster von dann noch 140.000 Euro könne optimistisch in die Zukunft geschaut werden, sagte Notar Josef Lederer: „Mit diesem Betrag, der allein von der Bevölkerung gekommen ist, wird daran gedacht, den Fortbetrieb für die nächsten fünf Jahre zu sichern.“ Das Schigebiet Vorhegg erhält außerdem 100.000 Euro vom Land für die kommende Saison, die Gemeinden tragen 18.000 Euro bei.

Vor jeder Investition wird ein Gremium zusammentreten, das Auszahlungen genehmigen muss, sagte Lederer. Mit den Vorbereitungen für die bevorstehende Wintersaison wurde schon begonnen worden, wie es danach weiter gehen soll, wird erst beraten, sagte Geschäftsführer Franz Buzzi. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sollen nun eingeladen werden, um an einem neuen Ideen- und Konzeptfindungsprozess teilzunehmen, sagte Buzzi. Einen ersten „Runden Tisch zum Thema Familienskigebiet Vorheggbahnen“ soll es Mitte Jänner geben.

Zusammenarbeit mit Aquarena

Mit der angrenzenden Aquarena als Bade- und Wellnesserlebnis und dem nahegelegenen Topskigebeit Nassfeld, habe die Region mit dem Familienskigebiet Vorhegg die idealen Voraussetzungen, um sinnvolle und leistbare Angebote für Einheimische, Tagesbesucher und Winterurlauber anbieten zu können, heißt es in einer Aussendung des Skigebietes Vorhegg. Es sollen gemeinsame Perspektiven für die örtliche und touristische Zukunft entwickelt werden.