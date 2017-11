Brandschutz: Keine Kerzen in Kindergärten

Die Brandschutzordnung in Klagenfurt treibt seltsame Blüten: In allen Gebäuden des Magistrates sind offene Feuer verboten, auch in den Kindergärten. Deswegen brennen bei Geburtstagsfeiern fast nur noch LED-Lichter.

Auch im Advent ist das Anzünden von Kerzen verboten. Stattdessen sollen LED-Lichter verwendet werden, hieß es von der Stadt. Das Argument des Magistrates ist „das hohe Gefahrenpotential“. Das Kerzen-Verbot gilt in allen Einrichtungen der Landeshauptstadt, sagte Stadträtin Ruth Feistritzer (SPÖ): „Es betrifft auch das Pflegeheim oder das Rathaus. Der Brandschutz und die Sicherheit der Mitarbeiter sind uns wichtig, deswegen hat man sich damals dazu bekannt.“

ORF

Magistrat: Offenes Feuer bei Feiern erlaubt

Christian Gypser hat die Brandschutzordnung für die Magistratsgebäude mitentwickelt. Er spricht schon von einer Neufassung des Textes, der in wenigen Wochen fertig sein soll: „Wir haben eine allgemeine Brandschutzordnung, die gilt für alle Objekte der Stadt Klagenfurt, auch für die Kindergärten. Da ist das grundsätzliche Verbot für offenes Feuer drinnen. Wir haben aber im Bereich der Kindergärten und Horte eine Vereinbarung, dass für pädagogische Zwecke, oder auch für Brauchtumsfeiern oder Geburtstagsfeiern das Anzünden von Kerzen - unter ständiger Aufsicht der Leitung - erlaubt ist.“

ORF

Echte Flammen verbreiten etwas heimeliges

Geburtstage, Advent- und Weihnachtsfeiern sollen mit batteriebetriebenen LED-Lichtern statt der wohlig, warm schimmernden Kerzen gefeiert werden, so stellen sich das die Brandschutzexperten in der Landeshauptstadt vor. Dass da keine Stimmung aufkommt, verwundert wohl kaum jemanden, und Kritiker hinterfragen den pädagogische Effekt. Kindergartenpädagogin Anita Kolbitsch: „Es war sicher für uns alle mit diesen LED-Lichtern eine Umstellung. Denn eine echte Flamme hat etwas heimeliges, etwas Warmes und das ist einfach etwas ganz anderes als das künstliche Licht. Wir wissen natürlich, dass eine offene Flamme eine Gefahr darstellt, aber daran haben wir uns gewöhnt.“

Die Kindergarten-Pädagogen wurden übrigens im Zuge der seit zwei Jahren geltenden Brandschutzordnung zu Brandschutzwarten ausgebildet. Der Umgang mit offenem Feuer wurde ihnen offenbar trotzdem nur eingeschränkt zugetraut. Obwohl also die Verwendung von Kerzen unter Aufsicht möglich gewesen wäre, haben sich in den städtischen Kindergärten mittlerweile überall LED-Lichter durchgesetzt.

Neufassung der Brandschutzordnung wird vorbereitet

Die Brandschutzordnung der Stadt soll nun eine Neufassung bekommen, sagte Gypser. Für jede Schule, jeden Kindergarten und jedes Altersheim soll eine eigene Brandschutzordnung geschrieben werden. Ziel sei es, noch mehr Ausnahmen vom generellen Kerzenverbot zu verschriftlichen.