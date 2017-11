Klagenfurt: Siriusparkplatz wiedereröffnet

Ab Montag steht der Siriusparkplatz in Klagenfurt wieder zur Verfügung. Er wurde um 90.000 Euro umgestaltet. Der Parkplatz wird überwiegend von Dauerparkern benutzt.

Nach dem Hin- und Her der vergangenen Monate rund um die Kurzparkzonen in Klagenfurt ist die Wiedereröffnung des Siriusparkplatzes mit 160 Stellplätzen wohl eine positive Nachricht. Der Parkplatz im Osten der Stadt gilt wegen seiner Nähe zum neuen Finanzamt und zur Innenstadt als äußerst beliebt. Nach der Umgestaltung umfasst er insgesamt 160 Stellplätze, mehr als 100 davon werden an Dauerparker vergeben.

Monatsticket um 40 Euro

40 Euro im Monat kostet ein Ticket für Dauerparker. Tickets sind entweder im Klagenfurter Hallenbad oder beim Kundenservice der Stadtwerke Mobilität am Heiligengeistplatz erhältlich. Die Stadtwerke verwalten neben dem Siriusparkplatz auch die Parkplätze beim Fernheizkraftwerk, der Schlachthofstraße und bei Minimundus.

Tagestickets für den Siriusparkplatz gibt es ab fünf Euro direkt am Automaten. Die Bezahlung dort ist auch ohne Bargeld möglich. Dauerparker können auf ihrer STW-Kundenkarte auch mehrere Monate aufbuchen lassen. Sind Parkplatznutzer einmal im Besitz einer Karte, können sie die Frist direkt am Parkautomaten verlängern. Die Dauerparkberechtigung erlischt allerdings, wenn die Parkkarte nicht innerhalb von vier Wochen wieder aufgeladen wird. Ein Recht darauf, sein Fahrzeug immer auf einem bestimmten Abstellplatz zu parken, gibt es allerdings nicht.

