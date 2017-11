MIt 140 km/h durch die Landeshauptstadt gerast

Mit 140 km/h ist am Samstagabend ein Raser durch das Stadtgebiet von Klagenfurt gefahren. Eine Polizeistreife verfolgte den Pkw und konnte ihn anhalten. Dem Fahrer wurde der Führerschein abgenommen.

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr, auf Streife in der Rosentalerstraße in Klagenfurt unterwegs waren und dabei einen Pkw beobachteten, der deutlich zu schnell stadtauswärts unterwegs war. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und stellten dabei sie fest, dass der Lenker mit 140km/h in der 50 km/h-Zone unterwegs war.

Fast 100 km/h schneller als erlaubt

In der anschließenden 70 km/h-Zone beschleunigte der Raser sogar auf 165km/h. Dabei fuhr er um 95 km/h schneller als erlaubt. Die Polizei stoppte den Temposünder. Es handelte sich um einen 21 Jahre alten Mann, der in der Nähe von Klagenfurt wohnt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten die Polizisten einige technische Mängel fest. Unter anderem wurde das Fahrwerk rechtswidrig tiefer gelegt. Die Beamten nahmen die Kennzeichentafeln ab. Wegen der massiven Geschwindigkeitsübertretung ist der Lenker seinen Führerschein vorübergehend los. Der Mann wurde angezeigt.