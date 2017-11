Traktorunfall: Bauer leicht verletzt

Bei einem Unfall am Stadtrand von Spittal an der Drau ist am Samstag ein Traktorgespann umgestürzt. Der Anhänger kam auf der feuchten Wiese ins Rutschen und stürzte um. Der Bauer wurde leicht verletzt.

Der Unfall geschah auf einer abschüssigen Wiese in der Nähe des Anwesens des Bauern. Der Mann kam mit seinem Traktorgespann ins Rutschen und schlitterte etwa 70 Meter über die feuchte Wiese. Der Bauer versuchte vergeblich, den Traktor zu bremsen.

Dann stürzte der Traktor mit dem Miststreuer um, wobei der Anhänger auf dem Traktor zu liegen kam. Der Lenker wurde leicht verletzt und stand unter Schock. Er wurde vom anwesenden Notarztteam betreut.

Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Einsatzkräfte. 28 Feuerwehrleute, zwei Polizeistreifen und ein Notarzt Team des Roten Kreuzes standen im Einsatz.

Mit Hilfe von Kran und Seilwinden konnten beide Fahrzeuge wieder aufgestellt werden. Am Traktor entstand Totalschaden.