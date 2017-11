Inlandsaktion der Caritas für Armutsgefährdete

Die Caritas startet am Sonntag die Inlandskampagne und möchte damit die Aufmerksamkeit auf die Not im Land lenken. Jeder Euro kann helfen, denn allein in Kärnten sind rund 79.000 Menschen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdet.

1.185 Euro netto zwölf Mal im Jahr für einen Ein-Personen-Haushalt nennt Christian Eile, der Bereichsleiter von „Menschen in Not“ bei der Caritas als Armutsgefährdungsschwelle. Wessen Einkommen darunter liegt, sei von Armut betroffen. Und hier hat die Caritas mehrere Hilfsangebote in ihren Beratungsstellen. Eile: „Das eine ist, dass wir eine Haushaltsrechnung machen. Das ist wichtig, weil wir uns die Einnahmenssituation der Menschen anschauen wollen. Da prüfen wir, ob es noch sozialrechtliche Ansprüche gibt, die man geltend machen kann. Zum Beispiel Mindestsicherung, Wohnbeihilfe, Familienzuschüsse und dergleichen.“

Hilfe zur Selbsthilfe durch Sparen

Die Caritas helfe aber auch konkret in Notlagen, sagte Eile, "mit kleineren finanziellen Überbrückungshilfen. Etwa wenn die Delogierung oder Stromabschaltung drohe. „Was wir auch machen ist, dass wir Sachleistungen, etwa Gutscheine für die Caritasläden vergeben und es gibt auch eine Gratis-Essensausgabe.“

Es gehe darum, die Einnahmen zu erhöhen und zu schauen, ob man bei den Ausgaben noch etwas optimieren kann, sagte Eile: „Das ist ein sehr schwieriger und sensibler Punkt, jemandem zu sagen, er solle sparen, wenn er ohnehin schon wenig hat. Aber es gibt immer Möglichkeiten, wo man ansetzen kann.“

Caritasdirektor: Hilfe hilft Frieden zu erhalten

Im vergangenen Jahr gab es bei der Kärntner Caritas 3.500 Anträge auf Unterstützung. Österreich verfügt über ein gut ausgebautes Sozialsystem, sagte Caritasdirektor Josef Marketz. Trotzdem müsse es ständig weiter entwickelt werden. „Was wir brauchen, ist eine solidarische Gesellschaft. Nicht, dass man sich nur darauf verlässt, dass der Staat eingreift. Wir müssen einander helfen und uns dazu immer wieder neu motivieren. Das hilft den Armen, indem wir ihre Not lindern, und den Starken, indem wir den sozialen Frieden erhalten.“

Am Sonntag sind den Tageszeitungen Erlagscheine für die diesjährige Inlandskampagne der Caritas beigelegt.