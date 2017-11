Raubüberfall auf A2: Fluchtauto gefunden

Der Raubüberfall auf zwei Italiener am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz der Wörtherseerast an der Südautobahn bei Techelsberg bleibt weiterhin rätselhaft. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt jede Spur, das Fluchtfahrzeug wurde aber gefunden.

Aufgrund der medialen Berichterstattung fiel das Fahrzeug einem aufmerksamen Zeugen auf einem Parkplatz in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt auf. Das Fluchtfahrzeug wurde von Beamten des Landeskriminalamtes sichergestellt und kriminaltechnisch untersucht. Nach ersten Ermittlungen steht fest, dass es sich um das Fluchtfahrzeug der beiden mutmaßlichen Räuber handelt, sagte Christian Martinz vom Landeskriminalamt. Das Auto wurde in Italien gestohlen und ist ein handfestes Beweismittel in einem Kriminalfall, der bei den Ermittlern noch viele Fragen aufwirft.

Koffer mit Schmutzwäsche und Papieren geraubt

Die Einvernahmen der mutmaßlichen Opfer erwies sich am Abend mit Dolmetschern sehr schwierig und brachten nur wenig Ergebnisse. Die zwei Italiener waren am Freitag auf dem Weg von der Slowakei in ihre Heimatstadt Brescia in Norditalien. Am Parkplatz der Wörtherseerast wurden sie von zwei Männern, vermutlich ebenfalls aus Italien, nach einem Streit mit einer Pistole bedroht und beraubt - mehr dazu in Mysteriöser Überfall auf Raststation. Die Männer geben an, dass sich in den geraubten Koffern lediglich Schmutzwäsche und Papiere befinden würden.

Bei den Einvernahmen gaben beide Opfer an, dass sie kurz vor dem Überfall in ihren Pkw gestiegen seien und noch bevor sie losfahren konnten, öffneten zwei ihnen unbekannte Männer die Beifahrer- und Fahrertüre. Die beiden Unbekannten hätten sich, in italienischer Sprache, als Polizisten ausgegeben und die Opfer aufgefordert im Fahrzeug sitzen zu bleiben. Dann wurden sie nach Koffern gefragt. Offensichtlich um den Ernst der Lage zu untermauern, schlug einer der Tatverdächtigen dem 70-Jährigen mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe gegen den Kopf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt.

Teile der Beute sicher gestellt

Dem 55-jährigen raubte einer der Täter währenddessen ein Smartphone und den Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss gingen die Tatverdächtigen zum Kofferraum, öffneten diesen und entnahmen einen Koffer und eine Reisetasche. Danach flüchteten sie mit dem am Sonntag gefundenen grauen SEAT Leon. Teile der Raubbeute konnten von der Polizei im Bereich Tessendorf und Seltenheim sichergestellt werden.

Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um zwei Männer im Alter zwischen 50 und 55 Jahre valte Männer handeln. Beide haben normale Statur und kurze Haare. Einer von ihnen hat graue Haare. Er trug vermutlich eine kurzärmlige rot-weißer Warnweste und war mit einer schwarzen Pistole bewaffnet. Der andere Mann trug ein kariertes, helles Hemd. Die Ermittlungen laufen derzeit in enger Zusammenarbeit mit den Kollegen der italienischen Polizei, hieß es am Samstag aus dem Landeskriminalamt.