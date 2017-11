Mit Nazi-Tatoo in der Sauna: Angezeigt

Ein 30 Jahre alter Mann aus der Steiermark ist angezeigt worden, weil er am Donnerstag in einer Hotelsauna in Hermagor seine Nazi-Tätowierung herzeigte. Ein anderer Hotelgast erstattete Anzeige.

Der 30 Jahre alte Steirer war am Allerseelentag in einem Hotel in Hermagor zu Gast. Er besuchte den Wellnessbereich. Dort betrat er am Nachmittag - mit freiem Oberkörper - die Sauna. Dabei fiel den anderen Gästen die Tätowierung auf seinem Rücken auf. Sie zeigte den nationalsozialistischen Leitspruch „Arbeit macht frei“.

Ermittlungen wegen des Verbotsgesetzes

Einer der Saunagäste erstattete Anzeige. Der 30-jährige Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen des Verbotsgesetzes angezeigt.