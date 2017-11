Studie: Mehr Autos auf der Südautobahn

Die Südautobahn ist die am stärksten befahrene Autobahn Kärntens. Das zeigen aktuelle Daten der ASFINAG. Im Vergleich zum Vorjahr waren heuer mehr Autos auf der A2 unterwegs. Die Verkehrszunahme liegt zwischen zwei und vier Prozent.

Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt Kärntens befindet sich auf der A2 bei Pörtschach. Hier waren in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Schnitt täglich 39.000 Pkws und Kleintransporter unter 3,5 Tonnen unterwegs. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres nahm der Autoverkehr um 3,3 Prozent zu.

Das zeigt eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), basierend auf den Daten der Asfinag (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs GmbH). Die Analyse zeigt, dass auch bei anderen Zählstellen auf den Kärntner Abschnitten der A2 der Autoverkehr zunahm, nämlich zwischen 1,9 und 4,3 Prozent.

Tausende Autos pro Tag mehr

Laut diesen Zahlen seien bei Krumpendorf 37.890 Pkws pro Tag (plus 3,6 Prozent) unterwegs. Auf der A2 bei Villach wurden pro Tag 29.540 Pkws gezählt, das sind um 4,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Grafenstein wurden 27.740 Autos an einem Tag gezählt (plus 1,9 Prozent), durch den Gräberntunnel fahren täglich 19.620 Autos (plus 2,8 Prozent).

Karawankenautobahn am wenigsten befahren

Die Karawankenautobahn (A11) ist aber weiterhin die am wenigsten befahrene Autobahn Österreich, berichtet der VCÖ. Bei St. Ulrich waren im Schnitt 15.060 Pkws und Klein-Transporter unterwegs.