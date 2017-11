Klagenfurter Hütte wieder wanzenfrei

Die Klagenfurter Hütte ist nach wochenlanger Plage wieder wanzenfrei. Das bestätigte am Freitag der Alpenverein, der die Hütte betreibt. Das Zelt wurde wieder abgebaut. „Alle Wanzen sind tot“, heißt es.

Die Wanzenbekämpfung war erfolgreich, alle Wanzen seien tot. Das sagte am Freitagnachmittag der Vorsitzende des Alpenvereins Klagenfurt Karl Selden. Die Spezialfirma hätte die Arbeiten abgeschlossen, mehr dazu unter Klagenfurter Hütte wird ausgeräuchert. Das Zelt, mit dem die Hütte eingehüllt wurde, konnte bereits am Freitag wieder abgebaut werden.

Hütte ab 1. Dezember wieder geöffnet

Das beauftragte Unternehmen sei das beste in dieser Branche, so Selden, deshalb gehe er davon aus, dass das Wanzenproblem beseitigt sei. „Wir hatten 110 Jahre keine Wanzen und auch in den kommenden 110 Jahren werden wir keine Wanzen mehr haben“, sagte Selden gegenüber dem ORF.

ORF

Ab kommenden Montag werde der Wirt die Hütte wieder beziehen und Vorbereitungen für die Wiedereröffnung treffen. „Ab 1. Dezember sind dann Gäste wieder herzlich willkommen“, so Selden. Die Ausräucherung der Wanzen und auch der Umsatzgentgang während des Ungezieferbefalls schätzte Selden auf 100.000 Euro.