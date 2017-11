Italiener auf Raststation mit Waffe bedroht

Laut Polizei hat es am Freitagnachmittag auf der Wörthersee-Raststation an der Südautobahn einen Raubüberfall gegeben. Eine Alarmfahndung blieb erfolglos. Bei einem Streit unter mehreren Italienern soll ein Koffer gestohlen worden sein.

Auf dem Parkplatz vor der Wörtherseerast (Gemeinde Techelsberg) soll es laut Polizei am Freitagnachmittag zu dem Überfall gekommen sein. Mehrere Italiener waren in Streit geraten. Plötzlich zog einer der Männer eine Waffe und bedrohte die anderen Italiener. Daraufhin entwendeten mehrere Täter einen Koffer aus dem Kofferraum eines italienischen Fahrzeuges. Die Täter flüchteten.

Thomas Holzer

Im Großraum Villach-Klagenfurt lief eine Alarmfahndung. Es soll dabei auch zu einer Verfolgungsjagd eines italienischen Fahrzeuges gekommen sein. Zeugen, die den Vorfall bei der Raststation beobachtet hatten, berichteten von einem Fluchtfahrzeug der Marke Seat. Das italienische Autos sei mit Vollgas auf die Autobahn Richtung Villach gefahren, so Augenzeugen.

ORF

Anderer Räuber zufällig geschnappt

Bei der Autobahnabfahrt Faaker See wurde im Zuge der Alarmfahndung ein Auto gestoppt. Ob es sich um die mutmaßlichen Räuber handelt, ist noch unklar. Auch in der Villacher Innenstadt nahmen Polizisten einen Verdächtigen fest. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen anderen gesuchten Räuber aus dem Drogenmilieu. Gegen den 23-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land bestand ein Vorführungsbefehl vom Landesgericht Klagenfurt. Der Mann war bereits zu zweieinhalb Jahren Haft wegen Raubes verurteilt worden. Er wurde in die Justizanstalt gebracht.