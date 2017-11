Erster Gruß vom Winter in den Tälern

In der Nacht zum Sonntag könnte es in den höher gelegenen Tälern Oberkärntens schneien. Ein Mittelmeertief sorgt für intensiven Niederschlag. In Kötschach-Mauthen werden fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet.

Laut Paul Rainer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Klagenfurt werde sich am Sonntag ein Italientief bilden. „Die Niederschläge, die dieses Tief mitbringen, können am Abend und in der Nacht ziemlich intensiv ausfallen“, so Rainer. Die Schneefallgrenze im Gailtal und in Kötschach-Mauthen werde bis in die Niederungen absinken. „Es könnte schon sein, dass Montag in der Früh fünf bis zehn Zentimeter Schnee in Kötschach-Mauthen liegen.“

Tief bleibt wetterbestimmend

In Unterkärnten wird es bis 1000 Meter herunterschneien, so Rainer. In den Niederungen sei aber mit keinem Schnee zu rechnen.Das Tief bleibe aber in der kommenden Woche wetterbestimmend. Am Dienstag ist vor allem in den Karawanken mit 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee zu rechnen.

Temperaturen eher kühl

Die Temperaturen bleiben in der kommenden Woche auf „der kühleren Seite“. Es werde zwar kaum Frost geben, tagsüber werden die Werte maximal sechs bis sieben Grad betragen. „Das würde dann den durchschnittlichen Novemberwerten entsprechen“, so Rainer.