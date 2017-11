Fußabdrücke verrieten Serieneinbrecher

Ein 39 Jahre alter Serbe ist als Serieneinbrecher entlarvt worden. Dem Mann konnten insgesamt 22 Einbrüche in Wohnungen und Häusern im Raum Klagenfurt nachgewiesen werden. Der Schaden beträgt 100.000 Euro.

Die Polizei war durch DNA-Spuren und Fußabdrücken, die der Einbrecher an den Tatorten hinterlassen hatte, auf den 39-Jährigen gekommen. Er wurde mittels EU-Haftbefehls gesucht und konnte schließlich am Donnerstag Staatsbürger am kroatischen Grenzübergang Baakovo von der Grenzpolizei angehalten und festgenommen werden.

Modeschmuck in der Sattnitz versenkt

Auf das Konto des Täters gehen laut Polizei mindestens 22 Einbrüche in Wohnungen und Häusern im Stadtgebiet Klagenfurt und in Ebenthal. „Der Täter stahl vorwiegend Schmuck, Münzen und Bargeld“, so die ermittelnde Polizeibeamtin Selina Martinez. „Dabei sortierte er den Modeschmuck aus und versenkte ihn in der Sattnitz.“

Die Ausforschung verdanke man der „exzellenten Tatortarbeit“ ihrer Kollegen, so Martinez. An acht Tatorten konnten Spuren vom Täter gefunden werden, so die Polizistin. Ob der Serbe ein Einzeltäter war, ist noch nicht ganz geklärt. Wann der 39-Jährige nach Österreich ausgeliefert werden kann, ist offen.