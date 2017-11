Dealer soll 15 Kilo Cannabis verkauft haben

Ein 21-jähriger Villacher ist nach Ermittelungen der Villacher Polizei als mutmaßlicher gewerbsmäßiger Cannabisdealer festgenommen worden. Der Selbstständige gab zu, seit 2015 rund 15 Kilo Cannabis verkauft zu haben.

Der teilweise geständige Villacher gab an, dass er im Zeitraum zwischen dem 1. Juli 2015 und 31. Oktober 2017 ca. 15 Kilogramm Cannabis gewinnbringend an seine Abnehmer verkauft hat. Bei der in weiterer Folge durchgeführten Hausdurchsuchung konnten neben geringen Mengen an Cannabis und Suchtgift-Utensilien auch Bargeld in szenetypischer Stückelung vorgefunden und sichergestellt werden.

Großabnehmer schon im August geschnappt

Bei einer zeitgleich durchgeführten Durchsuchung eines Lokales in Villach und der Kontrolle der Gäste wurde bei einem Mitarbeiter des Lokales ebenfalls Cannabis sichergestellt. Bereits im August 2017 konnten in Klagenfurt zwei Hauptabnehmer des Tatverdächtigen auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Sie zeigten sich zum gewerbsmäßigen Handel mit Cannabis grundlegend geständig. Bei ihnen konnten mehr als 0,25 kg Marihuana sichergestellt werden.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde der Selbständige in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt.

