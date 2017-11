Mutmaßliche Trickdiebe geschnappt

Am Donnerstagnachmittag ist ein 78-jähriger Pensionist auf einem Parkplatz in Dellach von einer Frau um Geld gebeten worden. Er gab ihr zehn Euro und merkte kurze Zeit später, dass 150 Euro aus der Börse fehlten. Die mutmaßlichen Täter wurden ausgeforscht.

Eine 30-jährige rumänische Staatsangehörige sprach am Donnerstag gegen 17.00 Uhr auf einem Parkplatz in Dellach im Gailtal einen 78-jährigen Pensionisten an und bat ihn um etwas Geld. Als er ihr zehn Euro aushändigte, lenkte sie den Pensionisten ab und stahl aus seiner Geldbörse 150 Euro. Anschließend stieg sie zur ihren Komplizen ins Auto und fuhr in Richtung Hermagor weiter. Als der 78-Jährige den Diebstahl bemerkte, verständigte er sofort die Polizei. Wenig später, in Tressdorf, konnte das Fahrzeug angehalten werden. Das Opfer erkannte die Frau eindeutig wieder.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die 30-Jährige und ihre drei Begleiter, eine Frau und zwei Männer, alle aus Rumänien, bereits in Deutschland mehrmals wegen Trickdiebstahls angezeigt worden waren. Die Rumänin wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß angezeigt.

„Niemanden in Geldbörse schauen lassen“

Herbert Zebedin von der Polizeiinspektion Kötschach-Mauthen rät vor allem älteren Menschen, die gezielt von diesen Tätern ausgesucht werden, entweder gar kein Geld zu geben, oder sich beim Öffnen der Börse umzudrehen, damit niemand sieht, wie viel Geld sich in der Geldtasche befindet. Man weise die Menschen auch in der Präventionsarbeit darauf hin, dass sie Unbekannte nicht ins Haus lassen sollen, denn viele fragen nach einem Glas Wasser oder wollen auf das WC und währenddessen werde das Haus durchsucht. Man habe im Gailtal das Glück, so Zebedin, dass Täter nicht so schnell untertauchen können, wie in einer Stadt. So habe man auch diese Täter schnell geschnappt.