Anna Gasser ist „Sportlerin des Jahres“

Die Kärntner Snowboarderin Anna Gasser ist am Donnerstagabend bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx-Halle zur „Sportlerin des Jahres“ gewählt worden. Markus Salcher wurde „Sportler des Jahres mit Behinderung“.

Für die 26-jährige Anna Gasser war es eine Premiere. Erstmals wurde die Millstätterin zur „Sportlerin des Jahres“ gekürt. Zudem setzte sich erstmals in der Geschichte der Sportlerwahl eine Snowboarderin durch. „Die Auszeichnung macht mich sehr stolz“, sagte die Kärntnerin nach der Verleihung.

Anna Gasser zählt bereits jetzt zu den erfolgreichsten österreichischen Snowboarderinnen. Sie schaffte unter anderem als erste Frau den „Backside Double Cork 1080“, gewann Gold bei der Snowboard-WM in der Sierra Nevada und wurde Gesamtweltcupsiegerin.

Zum zweiten Mal ausgezeichnet

Bereits zum zweiten Mal mit dem Titel „Sportler des Jahres mit Behinderung“ wurde der Kärntner Markus Salcher ausgezeichnet. Der Kärntner Para-Skifahrer gewann bei den Weltmeisterschaften in Tarvis im Vorjahr Gold in der Abfahrt und im Super-G, sowie eine Bronzemedaille in der Super-Kombination. Zudem entschied der 26-Jährige erstmals in seiner Karriere den Gesamtweltcup für sich - mehr dazu in Sportgala sport.ORF.at