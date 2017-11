Bankomatknacker schlugen wieder zu

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in einer Bankfiliale in Meiselding (Bezirk St. Veit an der Glan) einen Bankomaten aufgebrochen und daraus Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Eine Alarmfahndung blieb erfolglos.

Die Täter waren kurz nach zwei Uhr früh in die Bankfiliale der Raiffeisenbezirkbank Meiselding eingedrungen. „Mit roher Gewalt“, so der Leiter der Kriminalpolizei Kärnten Gottlieb Türk, hätten die Täter den Geldautomanten aufgebrochen und mehrere Kassetten mit Bargeld mitgenommen. Der Einbruch dürfte nicht länger als zwei Minuten gedauert haben.

Die Bande, es dürfte sich um mindestens zwei Täter handeln, löste bei ihrem Coup den Alarm aus. Als die Polizei beim Tatort ankam, waren die Täter aber bereits verschwunden. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb erfolglos. Auch Zeugen gibt es nicht.

Laut Gottlieb Türk könnte die Tat mit anderen Vorfällen in Österreich und auch in Kärnten zusammenhängen, mehr dazu auch in Bankomatbande schlug wieder zu. Wie hoch die Beute der Bankomat-Täter ist, ist noch unklar.